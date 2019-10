Il sindaco Paolo Truzzu incontra il Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Minotauro

Cagliari, 14 Ott 2019 – Incontro questa mattina di lunedì 14 ottobre al Palazzo Civico tra il sindaco Paolo Truzzu e il Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Minotauro, già da due anni in città a seguito dell’incarico al vertice della struttura.

Un colloquio lungo e cordiale sull’opportunità di rinsaldare la collaborazione tra le istituzioni sia in ambito operativo che nel campo della sensibilizzazione alle problematiche ambientali.

Già tanti gli interventi programmati in questi ultimi anni dalla Capitaneria nel settore della didattica e della prevenzione, come nel caso del Plastic Free Day o dell’Operazione Mare sicuro, o attraverso collaborazioni con gli istituti scolastici per progetti di educazione all’ambiente e rispetto del mare o di presentazione delle opportunità di una carriera lavorativa nel settore marittimo.

Il Comandante Minotauro e il sindaco Truzzu hanno concordato sulla necessità di continuare con le attività più propriamente operative della Capitaneria, nel controllo del territorio e del mare.

Quella di Cagliari è peraltro l’unica Direzione Marittima italiana che dispone contemporaneamente sia del reparto subacquei che del reparto elicotteristi, specialità che consentono un più accurato controllo del territorio e una capacità di intervento più rapida ed efficace nelle situazioni di emergenza e di pericolo, dal soccorso alle imbarcazioni in difficoltà al recupero dei naufraghi.

Ha partecipato all’incontro anche il presidente della Commissione consiliare Politiche del mare Raffaele Onnis, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione e della sinergia con iniziative congiunte su progetti scuola/lavoro. Fondamentale poi una collaborazione di controllo dei depuratori costieri, specifica competenza delle Capitanerie, e finalizzata alla individuazione e repressione dei reati ambientali. Com

