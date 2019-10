Controlli nel territorio di competenza da parte dei carabinieri della compagnia di Isili, denunciate sette persone per guida in stato di ebbrezza.

Isili (Su), 14 Ott 2019 – I carabinieri della Compagnia di Isili, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli del territorio di competenza.

Nell’ultimo periodo, il dispositivo di controllo articolato sulle strade del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, per il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli, con il risultato di deferire in stato di libertà 7 persone, tutte di sesso maschile, età media 50 anni circa, tutti originari della zona, che sono state sorprese alla guida di un’autovettura con tassi alcolemici ben superiori a quelli consentiti.

A tutti è stata immediatamente ritirata la patente per la successiva trasmissione alla Prefettura competente. Ad uno è stato anche sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

I controlli del personale dell’Arma, volti al contrasto della guida di veicoli in stato psicofisico alterato, proseguiranno su tutto il territorio della Provincia di Nuoro, per cercare di scongiurare tragici eventi durante la circolazione degli utenti della strada.