Carabinieri della compagnia di Carbonia sorprendono ladro d’appartamenti in azione grazie alla denuncia di un cittadino, arrestato 47enne di Carbonia

Carbonia, 14 Ott 2019 – Nel pomeriggio di ieri, con una telefonata al numero 112, un cittadino ha segnalato alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Carbonia, la presenza di una persona sospetta all’interno del giardino di proprietà attigua alla sua residenza. In Particolare, il testimone dopo aver udito alcuni rumori provenienti dall’adiacente abitazione si è affacciato al cortile dove ha visto una persona sospetta ed ha allertato subito i carabinieri.

Subito dopo gli equipaggi di due pattuglie, impegnate nel servizio di controllo del territorio di competenza, hanno preso contatti con il richiedente l’intervento per delle ulteriori precisazioni sul luogo e sulle caratteristiche fisiche del sospetto. Nel frattempo i militari hanno raggiunto l’abitazione indicata e, dopo aver notato un foro praticato nella recinzione del cortile, sono entrati nell’appartamento in questione dove hanno sorpreso il ladro mentre frugava nei cassetti e nel mobile dell’armadio prelevando monili e bigiotteria varia. Numerosa la refurtiva che aveva già accantonato: attrezzi edili, televisore, oggetti di elettronica e suppellettili vari.

Quindi Giovanni Musu, di 47 anni, di Carbonia, con precedenti penali specifici, è stato trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli con cui si era agevolato l’introduzione nell’abitazione. A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e ultimate le formalità di legge in caserma, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia cc di Carbonia, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo questa mattina presso il tribunale di Cagliari.

Per il significativo risultato raggiunto si sottolinea come sia importante la collaborazione e partecipazione attiva della cittadinanza nella segnalazione di fatti alle forze di polizia, tramite l’utilizzo del numero di pubblica utilità.