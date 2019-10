Un ragazzo di 22 anni trovato in casa in possesso di mezzo chilo di hashish: arrestato dai carabinieri della Stazione di Assemini.

Assemini (Cagliari), 12 Ott 2019 – Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Assemini, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, a seguito di una raccolta di informazioni e diversi servizi di osservazione, hanno arrestato per il reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane cagliaritano di 22 anni.

Infatti, i militari dopo essere intervenuti presso la sua abitazione, hanno rinvenuto oltre mezzo chilo di hashish suddivisa in varie dosi, nonché un centinaio di euro in banconote, verosimile provento dell’attività illecita e svariato materiale per la suddivisione ed il confezionamento della droga. Quindi è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato messo agli arresti domiciliari.