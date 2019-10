Uccide moglie e due figlie nel foggiano poi si suicida

Orta Nova (Foggia), 12 Ott 2019 – Tragedia nel foggiano. Ha telefonato ai carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso. È accaduto a Orta Nova, dove un uomo di 53 anni, questa mattina, alle 2, ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 54 anni, e le due figlie di 12 e 18 anni.

Poi ha rivolto la pistola verso di lui e si è sparato alla testa. Sul posto sono giunti gli uomini dell’Arma che hanno trovato i corpi senza vita. Sconosciute al momento le cause della tragedia: l’autore della strage sembra che non abbia lasciato alcun biglietto o lettera che possano far capire le motivazioni del gesto.

Autore della tragedia di Orta Nova nel Foggiano è un agente della polizia penitenziaria. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’appartamento dove viveva la famiglia in via Guerrieri.