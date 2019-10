Controlli dei carabinieri della Stazione di Monastir e colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari in alcuni locali pubblici di Monastir e Ussana

Monastir (Ca), 12 Ott 2019 – La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Monastir ed i colleghi del Nucleo ispettorato lavoro di Cagliari, hanno effettuato diversi controlli nei locali pubblici di Monastir e Ussana per assicurare il rispetto delle norme a tutela degli avventori e dei lavoratori dei locali pubblici.

In un ristorante e in un circolo privato, i militari hanno verificato e contestato rispettivamente la presenza di 2 lavoratori in nero e la presenza di un sistema di video sorveglianza non autorizzato.

Quindi ai due locali sono state elevate sanzioni per complessivi 10000 euro, disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale per la pizzeria con i lavoratori a nero.

Inoltre durante tali controlli è stata rinvenuta nella disponibilità di un avventore de circolo privato una modica quantità di marijuana e il soggetto verrà per questo segnalato quale consumatore.