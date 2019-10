Tentano di rubare un cambiamonete in un bar di Bosa ma come hanno visto i carabinieri sono scappati

Bosa (Nu), 11 Ott 2019 – Non si ferma la controffensiva per il contrasto ai reati predatori da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Macomer che in questi ultimi giorni ha ulteriormente intensificato i controlli, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne e sia in quelle notturne.

Quindi la scorsa notte è stata movimentata per una pattuglia della Stazione Carabinieri di Montresta. Ignoti (al momento) si sono introdotti all’interno di un bar di via Alghero, forzando la porta d’ingresso e tentando di portare via il cambia monete delle slot machine. Ma grazie al tempestivo intervento dei militari, i ladri si sono dileguati nelle vie adiacenti all’esercizio commerciale, lasciando sul posto il cambia monete.

Subito sono partite le indagini per cercare di arrivare agli autori del tentato furto.