Il sistema della protezione civile e l’informazione. Corso per i giornalisti giovedì prossimo all’Exma di Cagliari

Cagliari, 11 Ott 2019 – Il sistema della protezione civile in Sardegna: come è organizzato, come previene i rischi e come gestisce le emergenze. Su questi temi si svolgerà a Cagliari giovedì prossimo, 17 ottobre, un corso di formazione per i giornalisti organizzato dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con la Direzione generale della Protezione civile della Sardegna.

I lavori si svolgeranno dalle 14.00 alle 17.00 nella sala dell’Exma, in via San Lucifero 71. Ai giornalisti partecipati verranno riconosciuti tre crediti formativi. L’evento è inserito nel calendario regionale della Settimana nazionale della Protezione civile, in cui obiettivo è quello di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, allo scopo di accrescere l’attenzione delle comunità con l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto protezione.

È molto importante, inoltre, informare le popolazioni sugli scenari di rischio e sulle norme di comportamento da porre in atto in caso di calamità naturali. Interverranno i dirigenti della Direzione generale della Protezione civile in Sardegna. Del sistema di protezione civile nell’Isola, parlerà Stefano Campesi, direttore del Servizio programmazione, comunicazione e informazione. Federico Ferrarese Ceruti, direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, parlerà invece di “Allertamento: come funziona e a cosa serve”. Infine Mauro Merella, direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, spiegherà come avviene la gestione delle emergenze.