La Polizia di Stato ha arresto un uomo destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere.

Carbonia, 10 Ott 2019 – Ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Carbonia, impegni negli ordinari servizio di controllo del territorio, sono riusciti a individuare e fermare V.G. di 49 anni, perché destinatario di un ordine di carcerazione.

In mattinata la Procura della Repubblica di Cagliari aveva emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di V.G. in esecuzione alla sentenza emessa nell’ottobre 2016dal Tribunale di Cagliari e confermata dalla Corte di Appello in via definitiva l’8 ottobre scorso. L’uomo era stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione perché responsabile del reato di violenza sessuale.

I poliziotti, quindi, hanno iniziato le ricerche e grazie alla capillare conoscenza del territorio, evitando che l’uomo si rendesse irreperibile, nel primo pomeriggio è stato individuato in un podere agricolo mentre era intento a svolgere le mansioni di bracciante.

Quindi l’uomo dopo essere stato condotto in Commissariato, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso il carcere “E. Scalas” di Uta.