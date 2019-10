Carabinieri sventano un furto di armi e gioielli a Villasor, recuperati quattro fucili da caccia

Villasor, 10 Ott 2019 – All’alba di oggi i carabinieri della Stazione di Villasor durante le indagini iniziate ieri in seguito ad un grave furto di armi in abitazione accaduto in paese, hanno eseguito degli accertamenti in zona ed ispezionato diverse aree rurali abbandonate come casolari ed ovili. E in seguito, nei pressi di una struttura diroccata in località “Su Crabili”, hanno ritrovato nascosti nella vegetazione, 4 fucili da caccia con il relativo munizionamento.

Le armi recuperate, insieme con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanluri, venivano sottoposte a rilievi dattiloscopici per la ricerca di impronte.