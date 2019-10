Carabinieri e finanzieri in un’operazione congiunta arrestato due persone a Sant’Elia a Cagliari

Cagliari, 10 Ott 2019 – Ieri mattina, i Carabinieri ed i cinofili della Guardia di Finanza dei locali comandi provinciali, hanno effettuato un mirato servizio antidroga nel quartiere periferico cagliaritano di Sant’Elia.

Infatti, dopo un apposito servizio di osservazione, sono stati fermate due persone, uno algerino di 34 anni e un cagliaritano di 32, entrambi incensurati, quindi sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

Oltre 55 le dosi rinvenute di marijuana per un peso di oltre 65 grammi e circa 220 gr di hashish, 720€ in contanti e coltelli e strumenti per la suddivisione in dosi dello stupefacente.

Quindi dopo aver sequestrato stupefacente e materiale, i due sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ultimate le formalità di legge in caserma sono stati accompagnati nelle loro abitazioni dove rimarranno in regime di arresti domiciliari.