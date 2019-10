Il sottosegretario all’istruzione Giuseppe de Cristofaro in visita in Sardegna: si occuperà di scuola, università e affronterà in dibattito pubblico il tema della “riconversione” ecologica.

Sassari, 9 Ott 2019 – Arriverà venerdì mattina in visita ufficiale in Sardegna il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro. La sua presenza sarà un’importante opportunità per l’Isola per affrontare, in forma diretta, diverse tematiche riguardanti la sua funzione e il proprio ruolo di componente della squadra di governo.

Il programma della visita prevede i seguenti appuntamenti:

ORE 09:30 incontro presso l’Università con l’Assessore della Pubblica istruzione della Regione Sardegna, Andrea Biancareddu e il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prof. Massimo Carpinelli

ORE 11:00 visita alla scuola “Montessori” Casa dei bambini e Primaria I.C. di San Donato

incontro con la Dirigente scolastica Patrizia Mercuri e con il Direttore dell’ufficio scolastico della Regione Sardegna Francesco Feliziani, con il Sindaco di Sassari Nanni Campus e con la ragazza disabile di 19 anni ritirata dal liceo dalla madre per la mancanza in classe dell’insegnante di sostegno e assurta negli ultimi giorni a caso nazionale come emblema delle criticità e del malessere scolastico

ORE 17:00 incontro pubblico e tavola rotonda per parlare di “riconversione ecologica” e dei suoi possibili sviluppi a Porto Torres presso la sala del Museo del Porto

Con riferimento a quest’ultimo punto del programma, essendo aperto a tutti, sarà occasione per riflettere pubblicamente con un’importante voce del governo nazionale su un tema di strettissima attualità e importanza strategica come la “riconversione ecologica” del mondo moderno e le naturali conseguenze in chiave politica, economica, occupazionale, culturale e sociale.

Si parlerà, tra le altre cose, del cambiamento in atto nell’approcciarsi alle tematiche ambientali, che oggi vengono percepite dalla società come elementi soggettivi, etici, individuali, motivazionali, personali.

L’incontro è promosso e organizzato da Campo Progressista Sardegna e dal Gruppo dei Progressisti nel Consiglio Regionale della Sardegna.

L’evento prevede i seguenti interventi: Gian Franco Satta, Francesco Agus, Laura Caddeo, Maria Laura Orrù e Massimo Zedda consiglieri e consigliere della Regione Autonoma della Sardegna, Michele Mario Gutierrez docente universitario dell’Università degli studi di Sassari, Emanuele Cani segretario regionale sardo del Partito Democratico, Massimiliano Smeriglio Eurodeputato e, per l’appunto, Giuseppe De Cristofaro Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Coordinerà l’incontro la giornalista Vannalisa Manca. Com