Carabiniere libero dal servizio arresta una ladra d’appartamenti.

Cagliari, 9 Ott 2019 – Ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, un carabiniere della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, libero dal servizio, è intervenuto in via Garbino, quartiere del sole, nei pressi di un appartamento dove sono in corso da qualche tempo dei lavori di ristrutturazione, in quanto una cagliaritana di circa 41 anni già nota alle forze dell’ordine per pregresse vicende penali, approfittando dei lavori di ristrutturazione è stata notata dagli operai rovistare all’ interno dei cassetti e degli armadi della casa.

Ma la ladra, accortasi di essere stata notata, si dava alla fuga inseguita dagli stessi operai e dal proprietario. E proprio in quel frangente in viale Poetto transitava a piedi un carabiniere libero dal servizio che accortosi della delicata situazione ha bloccato la donna, chiedendo subito l’intervento dei colleghi alla centrale operativa della compagnia di Cagliari, che subito dopo ha inviato in supporto le pattuglie presenti sul territorio.

La donna che risponderà di furto aggravato è stata poi messa agli arresti domiciliari.