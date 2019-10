Siria, Usa: “Nessun ritiro, si tratta solo di spostamento di 50-100 uomini

Washigton, 8 Ott 2019 – “Nessun ritiro delle truppe Usa dalla Siria”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump in una conference call con i reporter della Casa Bianca, secondo quanto riportano alcuni media. Solo tra 50 e 100 uomini delle forze speciali Usa nel nord della Siria – ha affermato il funzionario – sono interessati dall’ordine del presidente americano, che non vuole metterli in pericolo. Saranno quindi dispiegati in altre basi. “Non c’è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili”: così nel corso di una conference call con i reporter della Casa Bianca si è espresso un funzionario dell’amministrazione statunitense, aggiungendo come “le azione decise dal presidente sono solo mirate a proteggere i nostri soldati”

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha ribadito al suo omologo turco Mevlut Cavusoglu “l’opposizione” di Teheran a una “azione militare” turca in Siria. Lo riporta una nota del ministero degli Affari Esteri. Nel corso di una telefonata con Cavusoglu, avvenuta lunedì sera, Zarif ha anche chiesto “il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità” della Siria.

Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-siriane Pyg/Ypg e ha ha avvertito che Ankara “non tollerera’ mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”.

“La creazione di una ‘safe zone’ è necessaria per dare una vita sicura ai siriani e contribuisce alla pace e alla stabilità nella nostra regione”, scrive il ministero in un tweet. Una fonte citata dal quotidiano Hurriyet, ha assicurato che “i preparativi sono stati completati nel minimo dettaglio” e “le Forze armate sono pronte a partire non appena riceveranno l’ordine dalle autorità politiche. Se è oggi sarà oggi, se è domani sarà domani, inizieremo non appena arriverà l’ordine”, ha aggiunto la fonte.