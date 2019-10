Paziente ricoverato ruba 40 euro dal portafogli di un’infermiera: arrestato poco dopo dai carabinieri della Stazione di Monserrato.

Monserrato (Ca), 8 Ott 2019 – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Monserrato, i Carabinieri della Stazione della cittadina confinante con il capoluogo, hanno arrestato per furto aggravato G.G., di50 anni, di origini campane pluripregiudicato.

I militari, allertati tramite il 112, sono intervenuti presso il policlinico universitario Casula, dove hanno poi accertato che l’uomo, ricoverato e in attesa di dimissioni, aveva sottratto dal portafogli di un’infermiera 40 euro, successivamente rinvenuti e restituiti all’avente diritto.

Il campano dopo l’arresto è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.