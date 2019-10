Tre uomini e una donna fanno sesso in spiaggia dinanzi ad una bambina di sette anni: arrestati dai carabinieri

Cagliari, 7 Ott 2019 – Due pregiudicati di Cagliari, rispettivamente di 54, 58 e una giovane madre di 38 anni, anche lei della città, sono stati sopresi dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari ieri sera verso le 17:00, in Viale pula, nei pressi della spiaggia sita in località “villaggio dei pescatori” a Giorgino, dove dopo essersi denudati completamente tutti, stavano consumando un rapporto sessuale in presenza della figlia minore della donna, di appena sette anni.

Nel frattempo i tre, incuranti di tutto, sono stati notati da alcuni passanti ed alcuni avventori (tra cui minori) di un ristorante situato nei pressi. Quindi i militari sono intervenuti sul posto dove hanno dichiarato in arresto l’allegra e nuda brigata e subito dopo portati nella caserma di via Nuoro, sede del comando provinciale di Cagliari ed anche della compagnia cc, dove dopo le formalità di legge, sono stati dichiarati in arresto e poi accompagnati nelle loro rispettive residenze dove sono rimasti in regime di arresti domiciliari.

Stamane i tre sono stati portati davanti al giudice monocratico che li ha processati con il rito della direttissima durante il quale sono stati disposti i termini a difesa con l’obbligo della presentazione giornaliera alla P.G.