Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 a Catanzaro: evacuate le scuole

Catanzaro, 7 Ott 2019 – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8.11 nel territorio di Catanzaro.

L’epicentro è stato localizzato a Caraffa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma.

La sala Situazione Italia è in contatto con le strutture della protezione civile sul territorio. Il terremoto, spiega è stato “avvertito dalla popolazione”.

Secondo i dati dell’Ingv, la scossa ha avuto un epicentro a 27 chilometri di profondità, localizzato a 2 km a nordovest di Carafa di Catanzaro. La scossa è stata avvertita in maniera netta in tutta la provincia di Catanzaro, ma anche in quella di Cosenza. A Catanzaro, distante solo 11 chilometri dall’epicentro, si sono vissuti momenti di preoccupazione e molte persone sono scese in strada.