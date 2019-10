Mobilità transnazionale, assessore Zedda: “valorizzare l’autoimpresa attraverso la conoscenza del mondo”

Cagliari, 7 Ott 2019 – “Integrare le competenze, migliorare le capacità imprenditoriali e potenziare le conoscenze professionali dei nostri giovani attraverso la conoscenza del mondo”, lo ha detto oggi l’assessore regionale del Lavoro e formazione professionale, Alessandra Zedda, in apertura dei lavori della Conferenza Europea sulla mobilità transnazionale per l’apprendimento, dedicata ai giovani. “Vogliamo incentivare e offrire ai nostri giovani tutte le opportunità che il Sistema Europa consente alla nostra regione, sia con i fondi europei, sia con le best practices, ovvero con lo scambio di rapporti internazionali che stiamo mettendo in atto con tutte le altre regioni d’Europa.

La Regione Sardegna – ha proseguito la Vicepresidente della Giunta Solinas – ha principalmente due programmi speciali, uno è l’Eurodissey, dedicato all’apprendimento del fare impresa a livello internazionale, il secondo è il Talent Up, il programma che dà l’opportunità agli under 35 di poter realizzare la loro idea di impresa nella Silicon Valley, a San Francisco”.

Il “Learning by Leaving”, primo evento di questa importante settimana europea, si svolgerà in tre giornate, con oltre 100 partecipanti provenienti da 34 paesi, con l’obiettivo di concentrarsi sui programmi di mobilità finanziati dall’ UE di prossima generazione, di stabilire una più stretta cooperazione tra le reti di mobilità europee attraverso scambi regolari di informazioni e buone pratiche, di favorire l’apprendimento tra pari e di rafforzare l’utilizzo delle sinergie per una migliore qualità nell’erogazione dei servizi. Com