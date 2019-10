Minacce al sindaco di Ula Tirso, solidarietà del presidente Solinas

Cagliari, 7 Reg 2019 – “Esprimo la mia solidarietà personale e quella di tutta la Giunta nei confronti del sindaco di Ula Tirso, Ovidio Loi, per l’atto intimidatorio subìto. Questi atti vili – prosegue Solinas – non fermeranno il lavoro svolto onestamente dagli amministratori locali per le loro comunità.

Sul piano istituzionale e morale continuerà la nostra battaglia, mia e di tutta la Giunta, affinché i rappresentanti dei cittadini possano avere maggiori tutele”.