Diciottenne studente di Cagliari cerca di difendere una sua amica da due molestatori: picchiato selvaggiamente in pieno centro a Cagliari. Indagano i carabinieri della Stazione di Stampace.

Cagliari, 7 Ott 2019 – Ieri sera i carabinieri della Stazione di Stampace della compagnia CC di Cagliari, su disposizione della locale centrale operativa sono intervenuti in piazza Matteotti, nei pressi della relativa fermata dei mezzi pubblici, dove uno studente cagliaritano di 18 anni, per difendere una sua amica, di 17 anni, anch’essa cagliaritana, vittima di molestie da parte di due coetanei in corso di identificazione, è stato aggredito e percosso violentemente con calci e pugni al volto.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato presso il pronto soccorso del policlinico di Monserrato dove gli sono state riscontrate importanti fratture al volto.

Sono in corso le indagini dei militari per cercare di rintracciare i due responsabili che, nella circostanza, si sono immediatamente allontanati.