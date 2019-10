Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari contro le droghe sintetiche: scoperta abitazione trasformata in market di ecstasy.

Cagliari, 6 Ott 2019 – Continua senza sostanza l’attività antidroga dei carabinieri del Nucleo investigatori del comando provinciale di Cagliari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, ogni giorno vengono impegnate numerose pattuglie, in abiti civili, nell’attenta osservazione non solo delle aree tradizionalmente oggetto di spaccio ma anche in quelle meno insospettabili. E dal costante monitoraggio delle piazze cittadine e dei locali pubblici di Cagliari, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a risalire ad una donna di 40 anni, italiana, protagonista, e punto di riferimento dello spaccio di droghe sintetiche anche a clienti della centrale zona di San Benedetto e Villanova.

Quindi è stata fatto una prima perquisizione nell’abitazione della donna, invia Giardini dove la presunta spacciatrice si mostrava tranquilla ed ha detto ai militari di non avere in casa nessun tipo di stupefacente che infatti non è stato trovato. Ma poi, la donna, inconsapevole di essere stata monitorata dal alcuni giorni dai carabinieri che avevano ricostruito i suoi movimenti. In seguito, però, si è scoperto che la 40enne la droga la teneva nascosta nella casa della madre da dove, quando ne aveva bisogna andava a prelevarla e la vendeva nella sua abitazione.

In seguito, nel corso della perquisizione presso l’abitazione della, forse, ignara madre, sono state trovate 40 pastiglie di Mdma (ecstasy) altri 20 grammi della stessa sostanza e di Ketamina. Inoltre è stato rinvenuto un flacone contenente “popper”. Infine sono stati anche sequestrati 355 euro provento dell’attività di spaccio