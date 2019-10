Spaccio di stupefacenti in via Roma: due arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Cagliari

Cagliari, 3 Ott 2019 – Stanotte i Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, impegnati da mesi nel contrasto al traffico illecito di stupefacenti, con particolare riguardo al centro storico della città di Cagliari, tra cui principalmente via Roma, hanno arrestato due extracomunitari rispettivamente di 19 e 27 anni, entrambi originali del Gambia.

I militari, dopo un duraturo servizio di appostamento ed osservazione, hanno assistito ad un’attività di cessione di droga ad un cittadino italiano di 21 anni. Quindi i militari sono intervenuti tempestivamente ed hanno recuperato lo stupefacente appena acquistato segnalando alla locale prefettura il ragazzo e nel contempo arrestando i due pregiudicati.

Durante la perquisizione, tre le dosi di cocaina sequestrate e circa 30 € in banconote, verosimile provento dell’attività delittuosa. A questo punto sono stati subito portati negli uffici dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari, dove sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione di Villanova in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.