Sospetto giro di spaccio di una 42enne di Torino residente a Portoscuso. Trovato anche munizionamento d’arma.

Iglesias, 2 Ott 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, questa mattina hanno deferito una donna di 42 anni, sospettata di porre in essere attività di spaccio e denunciata anche per il reato di possesso abusivo di munizioni.

Si tratta di una donna con precedenti di polizia, nativa di Torino ma residente a Portoscuso: i militari della locale Stazione, che da tempo avevano approfondito gli accertamenti, questa mattina hanno fatto la perquisizione domiciliare che ha, di fatto, confermato le ipotesi. Infatti, nella casa, i militari, pur rinvenendo un modesto quantitativo di stupefacente, hanno riscontrato la presenza di tutti gli elementi tipici della del commercio di droga quali i bilancini di precisione, coltelli e materiale vario per il confezionamento, tutto posto a sequestro una dose di eroina, due di cocaina ed una piantina di canapa indica con presenza di infiorescenze. Quindi la disoccupata è stata denunciata per l’attività di spaccio, ritenuta unica fonte di sostentamento, non avendo un lavoro. Inoltre dai controlli è stato rinvenuto un proiettile cal. 7.65. Per questo fatto sono in corso le indagini per risalire alle motivazioni legate al possesso della munizione.