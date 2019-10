Personale della Polizia di Stato arresta pregiudicato colpito da ordine di carcerazione.

Cagliari, 2 Ott 2019 – Proseguono senza sosta i controlli degli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza alternative alla detenzione in carcere.

In tale ambito, nel pomeriggio di ieri, un equipaggio ha visto in Piazza Quirra il pluripregiudicato Francesco Sirigu, già con numerosi precedenti e per essere stato arrestato lo scorso 5 agosto per un furto all’Iperpan di Viale la Playa.

Dopo essere stato fermato, gli Agenti hanno accertato che il Tribunale di Cagliari, lo scorso 26 settembre, aveva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di mesi 4 e multa da 120€.

Quindi il pregiudicato è stato condotto negli uffici della Questura dove dopo i formali accertamenti conclusisi con la notifica del provvedimento restrittivo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.