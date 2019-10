Sardegna Virtual Archaeology presente a Sinnova con uno stand espositivo dedicato

Cagliari, 1 Ott 2019 – L’Assessorato della Pubblica Istruzione sarà presente al prossimo “Sinnova 2019” con uno stand espositivo dedicato. Saranno presentati i contenuti digitali realizzati nell’ambito del progetto “Sardegna Virtual Archaeology”, che ha previsto la creazione di un sistema integrato dei 17 siti culturali più significativi e emblematici per la storia della Sardegna, ricostruiti con tecnologie 3D immersive capaci di riproporre il contesto archeologico-monumentale. Disponibili anche online in cinque lingue insieme ad altri contenuti multimediali sul sito virtualarchaeology.sardegnacultura.it.

Un momento importante di condivisione e comunicazione – ha sottolineato l’assessore Andrea Biancareddu – delle più recenti attività curate dalla Direzione Generale dei Beni Culturali e rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna mediante nuove tecnologie. Saranno anche presentati i risultati del Piano di comunicazione e marketing per il sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama, con il quale si intende promuovere con azioni di digital storytelling e di diverse forme di comunicazione, svolte in sinergia con le istituzioni del territorio, una maggiore conoscenza collettiva delle statue e del loro sito di ritrovamento. Gli innovativi modelli 3D del complesso scultoreo, realizzati grazie ad una specifica collaborazione col CRS4, saranno fruibili nel corso dell’evento attraverso una postazione multimediale interattiva, oltre ad essere disponibili sul sito di progetto www.monteprama.it. Com