Pensionati e Anziani Sardegna – Paola Montis confermata Presidente di Anap Sardegna, 5mila soci attivi e tante iniziative in programma per il prossimo quadriennio.

Cagliari, 30 Sett 2019 – Paola Montis è stata confermata Presidente Regionale di Anap Sardegna, l’Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati di Confartigianato.

Lo ha deciso la Giunta Regionale Anap, sindacato che in Sardegna conta oltre 5mila soci mentre al livello nazionale raggiunge i 400mila.

Per la Montis, farmacista in pensione di Decimoputzu (CA) ma residente a Decimomannu, Presidente di Anap Sud Sardegna e componente della Giunta Nazionale, si tratta del terzo mandato consecutivo.

Dell’Esecutivo, che rimarrà in carica fino alla fine del 2023, faranno parte anche AnnaMaria Pesce di Cagliari, designata Delegata Nazionale a Roma, Giovanni Battista Idda di Porto Torres, eletto VicePresidente, Natale Pilloni di Oristano, Gianfranco Ticca di Nuoro e Luigi Calcina di Olbia.

La Presidente ha subito annunciato la prossima iniziativa di Anap Sardegna, ovvero la IV edizione di “Più sicuri insieme”, Campagna Nazionale di informazione e di sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani. L’iniziativa regionale, che si svolgerà il 24 ottobre a Cagliari presso la sala convegni dell’Exma, è promossa dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato insieme al Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. L’evento, destinato alle persone anziane, alle fasce più deboli della società e, in generale, a tutti i cittadini, senza dimenticare le Istituzioni e le Associazioni del Terzo Settore, Sociali e di Volontariato, servirà a gettare una luce sul pericolo delle truffe, dei raggiri, dei furti e delle rapine ai danni delle fasce più deboli. Da anni, infatti, ANAP sostiene come l’arma migliore per difendersi consista nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio: informare i cittadini significa renderli più sicuri. La prevenzione si attua con l’informazione, ma l’anziano deve affidarsi con fiducia a chi può difenderlo. Per questo la Campagna prevede l’alleanza con le Forze dell’Ordine. Durante l’evento, verrà anche presentato il vademecum appositamente realizzato da Anap Confartigianato.

Nel discorso di re-insedimento, poi, la Presidente ha voluto fare il bilancio degli ultimi 4 anni di attività e programmare l’attività per il prossimo quadriennio.

Per l’Associazione dei Pensionati di Confartigianato in Sardegna i temi chiave, che vedranno impegnata l’Organizzazione sono legati alla salute, priorità e sfida da cogliere e gestire. Com