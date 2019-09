Ancora clandestini nel Sud della Sardegna: anche questa notte approdati sulle coste sarde altri 20 migranti. Fermati dai carabinieri della compagnia di Carbonia

Carbonia, 30 Sett 2019 – Altri sbarchi durante la notte sulle coste meridionale della Sardegna. Infatti sono stati rintracciati e fermati altri 20 clandestini dai carabinieri della compagnia di Carbonia, agli ordini del S. Tenente Carlo Porru.

Questa mattina, più pattuglie dell’Arma, sono intervenute in Teulada, (Su), dove nel porticciolo turistico, erano stati localizzati otto migranti clandestini, algerini, maschi, adulti e tutti in buone condizioni di salute, sbarcati poco prima, giunti a bordo di un barchino in legno e vetroresina colore blu e bianco, costruito artigianalmente e motorizzato con fuoribordo Yamaha da 40 cavalli.

Altro sbarco è avvenuto nel porto di Sant’Antioco, dove la motovedetta “cp812” della capitaneria di porto, verso le quattro ha trasportato dodici clandestini, maschi, adulti, in apparenti buone condizioni di salute, anche loro dell’Algeria.

I migranti sono stati rintracciati a sei miglia da Cala Piombo, (Comune di Teulada) e trasferiti sulla motovedetta che li ha condotti a Sant’Antioco. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di P.S. di Carbonia.

Al termine delle prime formalità di rito tutti saranno trasportati al centro di accoglienza di Monastir (Su), dove verranno sottoposti alle procedure di identificazione.