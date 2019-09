Giovane disoccupato di Carbonia arrestato dai carabinieri della compagnia della cittadina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Carbonia, 29 Sett 2019 – Ieri pomeriggio, nella frazione Cortoghiana di Carbonia (Su), nell’ambito di mirato servizio per il contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione della città, coadiuvati da personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carbonia, hanno arrestato, nella flagranza di reato, P.A., di 24 anni, disoccupato del posto, responsabile di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il disoccupato, che già da minorenne era rimasto coinvolto in analogo reato, era sospettato di aver ripreso a spacciare droga e già da qualche tempo i militari della frazione cittadina lo tenevano sotto osservazione. E, nella tarda mattinata di oggi, in seguito all’ennesimo servizio di controllo e osservazione, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e trovato in possesso di oltre duecento grammi di marijuana, in parte suddivisa in più dosi e pronta per la cessione, oltre ad un bilancino elettronico di precisione con tracce evidenti della stessa sostanza stupefacente, ed altro materiale chiaramente destinato al confezionamento dello stupefacente in porzioni adeguate alla cessione al dettaglio.

L’arrestato, è stato immediatamente sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari e lunedì mattina, comparirà davanti al giudice del tribunale monocratico di Cagliari per la convalida del provvedimento.