Festa Di Santa Greca a Decimomannu: lite bloccata sul nascere e sequestrati tirapugni e bastoni.

Iglesias,29 Sett 2019 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, che in questo fine settimana sono impegnati in onore dei festeggiamenti di Santa Greca a Decimomannu, hanno deferito in stato di libertà un rom residente a Cagliari, con precedenti penali: durante i festeggiamenti, alle ore 19:00 circa di sabato, due famiglie, entrambi rom, hanno iniziato una lite per futili motivi. Poi, la situazione ha rischiato di degenerare quando dagli insulti pronunciati reciprocamente dalle donne, si è passato all’intervento dei rispettivi mariti; prima che la vicenda diventasse più grave i Carabinieri delle Stazioni di Decimomannu e San Sperate sono intervenuti bloccando in particolare H.D., 31 anni, che risultava il soggetto più esagitato.

Quindi il giovane è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di un tirapugni, oggetto atto ad offendere di cui è vietato il porto, pertanto posto sotto sequestro.

Sono in corso ulteriori indagini su soggetti interessati alla lite che si allontanavano prima dell’intervento dei Carabinieri lasciando sul posto alcuni bastoni. La festa è poi proseguita regolarmente.