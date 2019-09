Atti di autoerotismo sul treno davanti ad una studentessa: arrestato ventiduenne extracomunitario.

Carbonia, 29 Sett 2019 – Un giovane extracomunitario, durante un viaggio sulla tratta da Villamassargia a Carbonia, sul treno regionale 12990, verso le ore 13:45, una studentessa ventiduenne che stava rientrando da Cagliari a Carbonia, è stata vittima delle attenzioni morbose di uno straniero richiedente asilo, residente a Narcao ma abitante a Carbonia, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il ragazzo, a metà strada del viaggio, quasi in procinto di giungere a destinazione, approfittando della momentanea assenza di altri viaggiatori nello scompartimento, si è abbassato i pantaloni ed ha cominciato a compiere inequivocabili atti di autoerotismo davanti alla ragazza, incurante del pericolo che al gesto potesse assistere anche qualche minore.

La giovane dopo un primo momento di incredulità e sbigottimento è riuscita a scappare chiedendo poi aiuto al capotreno che a sua volta ha tempestivamente chiamato il 112. E il treno una volta giunto in stazione, l’extracomunitario ha trovato la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Carbonia che lo hanno immediatamente arrestato.

Quindi ultimate le formalità di legge in caserma è stato messo agli arresti domiciliari presso l’abitazione dov’era ospite a Carbonia in attesa di essere condotto davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari, per la convalida dell’arresto, e per rispondere della grave accusa.