Operazione antidroga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari: duro colpo allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Castello

Cagliari, 28 Sett 2019 – Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale, agli ordini del Ten. Col. Michele Lastella, che alla fine dell’attività di servizio è stato arrestato un 32 enne e denunciato un ragazzo di 22 anni.

Gli investigatori dell’Arma da tempo stavano monitorando tutta la zona di Castello dove era stato notato un fiorente mercato della droga gestito da pregiudicato e incensurati.

Il servizio di osservazione è iniziato dopo le segnalazioni fatte da turisti che prima erano stati avvicinati da un giovane che voleva vendergli stupefacenti.

Quindi i militari hanno individuato il 22enne, seguito e poi fermato nei pressi di via Palomba dove è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un bilancino di precisione, alcuni grammi di Hashish e 115 euro in contanti. Quindi il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dopo questo primo risultato i carabinieri hanno continuato nell’attività avendo visto prima il 22enne incontrare una coppia che era ferma in auto in una via limitrofa. A bordo vi era il 37enne e la sua convivente che poi sono stati trovati in possesso di 18 dosi di cocaina, nascoste in barattolino nascosto all’interno della vettura. Dopo questo primo risultato la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo e ad alcuni garage tutti in uso all’arrestato, e posizionati in zona Castello. Poi in una di quest’ultimi, nascosti in un vano di uno scooter, sono stati rinvenuti e sequestrati 15 chili di Hashish suddivisi in vari panetti e vari bilancini di precisione. Invece all’interno dell’abitazione della coppia sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina e 64.000 euro, probabile profitto dell’attività di spaccio che erano stati nascosti in barattoli ed nei cassetti di un comò.

La disponibilità di questa quantità di droghe e dell’ingente somma contanti, secondo gli investigatori dei carabinieri, evidenziano che il 37enne era uno dei più grossi spacciatori della zona Castello. I militari hanno anche constatato inoltre che l’uomo era anche solito spacciatore direttamente a casa sua. Quindi il giovane spacciatore è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ultimate le formalità di legge, è stato accompagnato e rinchiuso presso il Carcere di Uta dove rimarrà a disposizione dell’A.G.