Lite all’interno di un appartamento a Cagliari: ferito gravemente un Senegalese. La Polizia di Stato arresta un suo connazionale.

Cagliari, 28 Sett 2019 – Questa mattina, alle ore 04.00, è giunta presso la sala operativa della Questura di Cagliari una segnalazione da parte dell’Ospedale Brotzu, dove era stato ricoverato presso il reparto di chirurgia toracica un senegalese di 22 anni che presentava una ferita da arma da taglio al torace destro.

I successivi accertamenti clinici hanno consentito d’appurare che la vittima aveva subito la frattura di due costole ed una leggera perforazione del polmone.

Il tempestivo intervento delle Volanti e l’immediata attività investigativa da parte del personale della Squadra Mobile, coordinato sul posto dal Vice Dirigente dott. Davide Carboni, ha consentito di fare piena chiarezza su quanto accaduto.

Infatti è stato chiarato dagli investigatori della Polizia di Stato cagliaritani, che il fatto è avvenutlo all’interno di un appartamento di via Mincio, dove alloggiavano sia la vittima, che il suo aggressore, un altro giovane del Senegal di 27 anni, Ndiaye Alioune Badara, oltre ad un terzo loro connazionale.

La lite è sfociata per motivi collegati alla cattiva gestione di un piccolo fondo cassa in comune da utilizzare per gli acquisti degli alimenti che la vittima imputava al suo aggressore. Per questo era nata una discussione, inizialmente verbale e poi passata alle vie di fatto, nel corso della quale il Ndiaye Alioune aveva afferrato un coltello da cucina sferrando una pugnalata al suo connazionale all’altezza del torace.

Immediato era stato l’intervento del personale sanitario chiamato dal terzo inquilino dell’abitazione che per primo aveva prestato soccorso alla vittima.

In seguito il feritore è stato rintracciato presso l’ospedale Santissima Trinità, dove si era recato per farsi medicare una lieve ferita riportata all’altezza del palmo della mano, da ricollegare all’utilizzo del coltello dallo stesso usato per l’accoltellamento.

Sulla base di quanto emerso Ndiaye Alioune Badara è stato dichiarato in arresto per lesioni gravi e aggravate e questa mattina stessa l’uomo è comparso davanti al giudice unico che lo ha sottoposto al rito della direttissima.

La vittima è attualmente trattenuta in osservazione presso l’Ospedale Brotzu.