Campo giovani Cittadinanza Consapevole 2.0: oggi si parla di legittima difesa, beni confiscati alle mafie e violenza di genere, domani la chiusura

Cagliari, 28 Sett 2019 – Prosegue all’Hostel Marina sino a domani, la seconda edizione del campo sulla cittadinanza consapevole che ha visto la partecipazione di numerosi giovani e ospiti.

Ieri c’è stato il seminario per approfondire le forme di criminalità organizzata in Sardegna con gli interventi del procuratore Paolo De Angelis, dell’avvocato Patrizio Rovelli e del comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri, Ten. Col. Michele Lastella.

Questa mattina, gli oltre 30 ragazzi ospiti dell’Hostel Marina (scalette San Sepolcro) a Cagliari per la seconda edizione del Campo Giovanile delle Acli Cittadinanza Consapevole 2.0, hanno discusso di legittima difesa con il giudice Andrea Mereu e dei beni confiscati alla Mafia con alcuni dei protagonisti del progetto Sardegna.Confiscatibene.

Nel pomeriggio è previsto l’ultimo seminario del programma su “La violenza di genere e il fenomeno del femminicidio”, relatori Elisabetta Patrito (giudice penale presso il Tribunale di Cagliari), con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e dell’associazione Donna Ceteris.

«Domani il campo si chiuderà.

Siamo molto soddisfatti della partecipazione, abbiamo ospitato giovani sardi assieme a ragazzi provenienti da diverse zone d’Italia – spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta –. Questi quattro giorni sono stati occasione di incontro e di confronto, e, secondo noi, hanno dato uno stimolo importante ai partecipanti sui temi della legalità e della cittadinanza: come Acli di Cagliari stiamo investendo sempre più nella diffusione della cultura della legalità, perché siamo convinti che quella cultura e conoscenza siano fondamentale per consentire ai giovani scelte consapevoli e per permettergli di assumersi le proprie responsabilità nella nostra società».

Per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare la segreteria Acli Cagliari al numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com