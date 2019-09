Scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari evasione I.V.A. per quasi 223.000 euro.

Cagliari, 27 Sett 2019 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione, hanno svolto una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti con sede nel capoluogo.

Le Fiamme Gialle, all’esito del controllo, hanno rilevato l’occultamento di I.V.A. per 222.807 euro, relativamente alle annualità 2017 e 2018. E, inoltre, sono state riscontrate erronee fruizioni delle agevolazioni in materia d’imposta sul valore aggiunto in relazione ai servizi resi, in ambito portuale, ai clienti aventi però sede in ambito nazionale.