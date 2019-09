La Polizia di Stato sarà presente alla “Notte Europea dei Ricercatori”

Cagliari, 27 Sett 2019 – Anche la Polizia di Stato nella serata di oggi 27 settembre, parteciperà a “Sharper la Notte dei Ricercatori”, la manifestazione europea di incontro tra il mondo della ricerca ed i cittadini.

Nella centralissima via Garibaldi il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari allestirà uno stand dove saranno esposte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di sopralluogo e più in generale delle diverse tipologie di intervento e di servizio che possono essere effettuate dalla Polizia Scientifica e che saranno illustrate dal personale specializzato presente.

Si potrà osservare da vicino il sopralluogo sulla scena del crimine, le attività di ricerca e di repertazione di tracce e le successive analisi effettuate nei laboratori forensi.

Dalla chimica alla biologia, dalla balistica alla dattiloscopia, giovani e meno giovani potranno immergersi in un mondo affascinante e tutto da scoprire, tra strumentazioni all’avanguardia e la guida degli operatori.

Proprio il connubio tra scienza ed esperienza, la stretta collaborazione tra specialisti dei singoli settori ed esperti investigatori, rendono straordinarie le potenzialità della Polizia Scientifica, da oltre cento anni al servizio dei cittadini e della giustizia. Com