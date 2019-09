Dinamo Sassari ospite a villa devoto. Solinas: ‘ambasciatori della Sardegna nel mondo”

Cagliari, 27 Sett 2019 – “Siamo orgogliosi di voi, ambasciatori della Sardegna nel mondo”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha accolto a Villa Devoto i dirigenti e gli atleti della Dinamo Sassari, impegnati in un breve tour per la Sardegna dopo il trionfo nella Supercoppa, conquistata per la seconda volta, e che stamane è stata portata sul tavolo del Presidente.

“Avete un posto speciale nel cuore dei Sardi – ha detto Solinas – Ogni canestro, ogni partita, ogni vostra vittoria fa crescere in tutti noi stima e ammirazione per la vostra squadra, per la vostra bandiera, per la vostra gloriosa storia”. Il Presidente ha anche ricordato come i campioni della Dinamo siano testimoni dei valori immortali dello sport: valori che richiamano all’impegno, al sacrificio, alla lealtà e all’amicizia.

“Siamo orgogliosi e grati al nostro Presidente per averci invitato qui – ha ricambiato il presidente della Dinamo, Stefano Sardara – Solinas per noi è un Presidente vincente, con lui stiamo raggiungendo traguardi importanti e abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi. Sentiamo ogni giorno l’affetto dei Sardi non solo nella nostra Isola, ma in tutto il mondo, e questo ci regala un’immensa soddisfazione”.

“Giocare per la Sardegna è un’emozione del tutto particolare – ha detto il coach Gianmarco Pozzecco – Non è come giocare per una squadra qualsiasi. Ci alleniamo e scendiamo in campo per passione e con un forte amore per questa terra, sentiamo forte lo spirito di identità che la Sardegna ci trasmette”.

Al termine dell’incontro la consueta foto di gruppo e la consegna al presidente Solinas della maglia della Dinamo con il numero 1.