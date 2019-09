Operazione antidroga dei carabinieri: scoperta vasta piantagione con 800 piante di marijuana ai piedi di Monte Gonare, i ‘coltivatori’ in fuga.

Ottana (Nu), 26 Sett 2019 – Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Ottana nelle campagne di Orani (Nu) in località “Zolenardu” hanno scoperto ed estirpato una estesa piantagione illegale di Marijuana che era stata individuata durante una vasta operazione finalizzata alla repressione ed al contrasto della coltivazione di sostanze stupefacenti che ha coinvolto un numero consistente di militari appartenenti all’Aliquota Operativa ed alle Stazioni della Compagnia di Ottana, al Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro, allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, alla Squadriglia Anticrimine “S’arcu e Tascusi” della Compagnia di Tonara, ed un elicottero dell’ 11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas.

L’arrivo dell’elicottero e dell’Arma sul sito ha però determinato la rocambolesca e precipitosa fuga nei boschi dei malviventi che avevano organizzato un apposito e preciso servizio di avvistamento e sorveglianza del luogo dove erano state messe a dimora le pianta di Cannabis. Subito dopo il personale dell’Arma hanno immediatamente eseguito battute e rastrellamenti nelle campagne circostanti per diversi giorni, che al momento hanno dato esito negativo. Comunque le ricerche dei fuggitivi sono tutt’ora in corso su tutto il territorio.

La piantagione, situata in una zona non facilmente accessibile ai piedi del Monte Gonare, era composta da oltre 800 piante in pieno stato di maturazione di altezza compresa tra i 130 e i 190 cm ed era servita da un complesso sistema di fertirrigazione alimentato con oltre 300 mt di condotta proveniente da un pozzo a valle da cui l’acqua veniva aspirata mediante una pompa sommersa elettrica, alimentata a sua volta da un potente gruppo elettrogeno.