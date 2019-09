Minaccia e colpisce i militari in pieno centro del paese: arrestato pregiudicato di Escalaplano arrestato dai carabinieri della Stazione del paese.

Escalaplano (Ca), 26 Sett 2019 – I Carabinieri della Stazione di Escalaplano hanno arrestato in flagranza di reato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 46enne pregiudicato del posto.

Questa mattina, un cittadino ha avvisato i militari del paese che un uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio e la persona, era in pieno centro mentre di disturbava i passanti. Immediatamente il personale dell’Arma si è recato in Corso Sardegna dove il pregiudicato, alla vista dei militari, ha iniziato ad inveire nei loro confronti proferendo insulti e minacce di morte.

Successivamente, in occasione di controllo personale, il 46enne ha colpito i carabinieri che, a questo punto, lo hanno immobilizzato e portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto ed ora l’uomo dovrà rispondere di violenza e minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale ed in attesa del giudizio per direttissima fissato nella mattinata di lunedì è stato sottoposto agli arresti domiciliari.