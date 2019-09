Cagliari, 25 Sett2019- Il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunirà giovedì 3 ottobre alle 17.30 presso la sala consiliare in Via Riva Villasanta 35.

All’ordine del giorno la ratifica dei verbali delle sedute del Consigli precedenti, l’incontro con il dirigente e l’assessore al Decentramento, la mozione presentata dalla consigliera Enrica Fois e le comunicazioni del presidente. Com

