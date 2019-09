Due giovani, un uomo e una donna, cercano di fuggire per nascondere la droga: arrestati dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari.

Cagliari, 25 Sett 2019 – Ieri notte un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, mentre svolgeva i quotidiani servizi di controllo del territorio, percorrendo Via Cornalias ha notato una macchina che, alla loro vista, accelerava per poter sfuggire a un possibile controllo. Ma i poliziotti hanno notato tutto ed hanno immediatamente raggiunto la vettura in fuga e le persone a bordo: si tratta di Gian Luca Pillittu, di 44 anni, lombardo e Alessandra Asuni, di 35 anni, cagliaritana, entrambi ben noti alle Forze di Polizia e con numerosi precedenti penali per spaccio.

Da subito i due sono apparsi sin troppo agitati e, infatti, una volta scesi dall’auto, gli Agenti hanno notato che la ragazza teneva nascosto qualcosa all’interno dei suoi pantaloni, rivelatisi poi come 3 involucri di contenenti circa 20 grammi di cocaina. Poi anche nella vettura dove si trovavano i due, i poliziotti hanno scoperto, ben nascosti nei vari vani, 8 grammi tra eroina e cocaina. Inoltre all’interno della macchia è stato trovato anche un borsello, di proprietà del Pillittu, con all’interno circa 330 euro, ben suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Subito dopo l’accertamento è stato esteso anche al domicilio di Pillittu, a Carbonia dove, gli agenti del Commissariato della cittadina, si sono recati presso la sua abitazione, ma in quel momento gli occupanti la casa, sei persone, hanno tentato d’impedire l’accesso al personale della Polizia posizionando alcuni mobili dietro la porta. E dopo un duro tentativo da parte degli agenti per poter effettuare anche il controllo domiciliare, i sei sono stati tutti indagati per favoreggiamento personale nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pillittu è stato portato in Questura in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto nelle locali camere di sicurezza, mentre l’Asuni, anch’essa arrestata per detenzione ai fini di spaccio, è stata accompagnata presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa, entrambi, del rito per direttissima previsto per oggi.

Pillittu è stato anche indagato in stato di libertà per guida senza patente.