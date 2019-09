Cannabis terapeutica: corso teorico pratico per la corretta prescrizione

Cagliari, 25 Sett 2019 – Si terrà sabato prossimo presso la sede dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia Sassari, in via Cavour 71/b, il primo corso teorico pratico sulla Cannabis Terapeutica.

Argomento molto controverso che vede numerosi esperti del settore argomentare sulle indicazioni e le caratteristiche di questa terapia innovativa. Il presidente Nicola Addis ritiene importante che si affronti con competenze altamente scientifiche una delle terapie alternative così tanto dibattuta ed ancora poco conosciuta anche dai medici stessi. Il responsabile scientifico sarà il dott. Francesco Tolu, endocrinologo e consigliere dell’Ordine che con il supporto della Società Italiana Ricerca Cannabis (Sirca), modererà i lavori congressuali. L’obiettivo è quello – spiega Tolu – di mettere a confronto varie branche specialistiche e professionali per far apprendere nozioni e protocolli terapeutici che la maggior parte dei medici non conoscono, nell’ottica di un utilizzo corretto dei principi attivi di una piantina che ancora oggi scandalizza e fa storcere il naso ai non esperti del settore. Interverranno nella giornata l’Assessore Regionale alla Sanità Mario Nieddu e il Direttore Generale dell’AOU di Sassari, Dott. Nicolò Orrù.

Condividi su...