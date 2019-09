Marinuzzi, Leoncavallo, Bernstein, Puccini, Verdi, Khachaturian: ecco la Stagione lirica e di balletto 2020 del Teatro Lirico di Cagliari.

Cagliari, 24 Sett 2019 – Donato Renzetti, Massimo Zanetti, Gérard Korsten, Enrico Fagone, Alessandro Carbonare, Steven Mercurio, Alexander Malofeev, Trio di Parma, Michele Spotti, Fabio Biondi, Europa Galante, Hansjörg Albrecht, Buzzing Jars Brass Band: questi alcuni dei protagonisti della Stagione concertistica 2020 del Teatro Lirico di Cagliari. Una Stagione che guarda, come ormai consuetudine, alla tradizione musicale ed alla qualità artistica e che vede in primo piano l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest’ultimo diretto da Donato Sivo.

La Stagione concertistica vede impegnati l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico da gennaio a dicembre 2020. Ognuno degli undici programmi musicali proposti è eseguito due volte in abbonamento e il complesso corale è impegnato in sei programmi, in ruoli di assoluta rilevanza. Solisti, pianisti ed ensemble musicali arricchiscono il cartellone con una significativa rassegna da camera della letteratura concertistica classica e moderna.

Entrando nel dettaglio dei singoli programmi musicali, è possibile individuare nella compagine dei direttori, protagonisti della Stagione, alcuni nomi di solida e brillante fama internazionale, affiancati da altri giovani, italiani e non, che vantano già ampi successi di pubblico e critica. Si è, così, cercato un adeguato equilibrio tra i due gruppi, valorizzando i giovani talenti nell’affidare loro repertori adatti a metterne in luce qualità tecniche e musicali ed esaltando le doti di personalità e di dominio tecnico dei direttori di maggiore esperienza.

A Donato Renzetti, apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane, spetta il compito di dirigere, alla guida delle compagini orchestrale e corale, il concerto inaugurale del 10-11 gennaio che propone un programma con musiche di Ludwig van Beethoven e Maurice Ravel.

Il Trio di Parma, composto da Ivan Rabaglia (violino), Enrico Bronzi (violoncello) e Alberto Miodini (pianoforte) (già applaudito a Cagliari nelle stagioni 2011 e 2018), insieme al clarinetto di Alessandro Carbonare, eseguono, il 12 febbraio, i Trii per pianoforte di Johannes Brahms. L’esecuzione, davvero imperdibile, è stata definita dalla stampa “sublime, poiché al di là di ogni comparazione”.

Ancora Donato Renzetti a cui spetta il compito di dirigere, alla guida del complesso orchestrale, il concerto del 13-14 marzo che prevede pagine di Brahms e Beethoven.

La rassegna musicale prosegue con Gérard Korsten che ritorna, anche quest’anno, sul podio cagliaritano, nelle serate del 17-18 aprile, per guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico in un programma che spazia da Brahms a Bartók e Haydn.

Importante debutto a Cagliari è quello di Alexandr Malofeev, nato a Mosca nel 2001 e vincitore nel 2014 del prestigioso Concorso pianistico internazionale “Čajkovskij”, che propone all’ascolto del pubblico il 22 aprile, in un’unica, imperdibile, serata, un raffinato recital di pianoforte con brani di Brahms, Schumann e Čajkovskij.

Il 22-23 maggio ecco nuovamente sul podio Massimo Zanetti per un concerto dedicato al genio compositivo di Gustav Mahler nell’interpretazione di entrambi i complessi artistici stabili.

Il 29-30 maggio altro importante debutto a Cagliari per il giovane direttore e contrabbassista lombardo Enrico Fagone (Broni, 1979), versatile ed eclettico artista che ha collaborato con Martha Argerich, Mischa Maisky, ma anche con Luis Bacalov, Mina ed Elio e le Storie Tese. Dirige musiche di Brahms, Offenbach e Franck.

Ritorna l’Orchestra del Teatro Lirico il 5-6 giugno, diretta da Steven Mercurio, acclamato direttore e compositore americano che nel 1998 diresse a Cagliari la famosa Bohème con Andrea Bocelli e che, questa volta, presenta un programma incentrato interamente su accattivanti sonorità statunitensi novecentesche che strizzano l’occhio al jazz e al musical: Gershwin, Bernstein e Copland.

Dopo la pausa estiva la rassegna musicale prosegue, il 9-10 ottobre, con il ritorno, dopo il grande successo dei concerti di quest’anno, del giovanissimo direttore lombardo Michele Spotti (Cesano Maderno, 1993), considerato dalla critica uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra italiani. Attualmente è direttore principale della Milano Chamber Orchestra. Con l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, affronta una locandina che prevede Brahms e Čajkovskij.

A Giampaolo Bisanti, applaudito direttore milanese la cui energia conquista sempre il pubblico cagliaritano, è stato affidato, alla guida del complesso orchestrale, il concerto del 16-17 ottobre che prevede musiche di Dvořák e di Brahms.

I Buzzing Jars Brass Band nascono dall’unione tra ottoni e strumenti a percussione dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Il repertorio è quello collaudato per il quintetto di ottoni, al quale molti compositori hanno dedicato arrangiamenti di brani esistenti e brani originali. L’inserimento degli strumenti a percussione, nella loro molteplice varietà timbrica, conferisce alla formazione un’originalissima identità musicale. Nei loro concerti i Buzzing Jars propongono un viaggio attraverso periodi e stili che vanno dal Rinascimento ai giorni nostri, passando per il Barocco ed arrivando fino alle celebri colonne sonore dei film, giocando con i salti temporali, seguendo il ritmo dell’invenzione ed esplorando il mondo della musica nella sua interezza. Un percorso fatto di balzi improvvisi verso il moderno e salti indietro verso emozioni antiche, scherzosamente serio e coinvolgente per ogni spettatore. Appuntamento, quindi, il 21 ottobre con Vinicio Allegrini (tromba, flicorno), Matteo Cogoni (tromba), Lorenzo Panebianco (corno), Luca Mangini (trombone), Claudio Lotti (basso tuba), Pierpaolo Strinna (vibrafono, percussioni), Emanuele Murroni (batteria, percussioni).

Ancora un’eccellente serata cameristica: il 19 novembre Europa Galante, affermato complesso di fama mondiale grazie alle raffinate interpretazioni di musica barocca e antica, e il suo direttore e fondatore Fabio Biondi, si presentano con un omaggio a Franz Joseph Haydn.

Il 27-28 novembre è in programma il concerto sinfonico-corale, su musiche di Brahms, diretto da Hansjörg Albrecht, direttore d’orchestra, organista, clavicembalista e direttore artistico del Münchner-Bach Chor Orchester che ritorna a Cagliari, con successo, ogni anno.

Gérard Korsten dirige, invece, il 4-5 dicembre, un programma sinfonico articolato e ricercato che include Balakirev e Bruch.

La Stagione concertistica 2020 si chiude, il 29-30 dicembre, con il Concerto di Gala di fine anno: l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari faranno gli auguri al pubblico, attraverso una serata con celebri pagine corali e famosissimi pezzi sinfonici di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Johann Strauss.

Stagione lirica e di balletto 2020

venerdì 31 gennaio, ore 20.30 – turno A

sabato 1 febbraio, ore 19 – turno G

domenica 2 febbraio, ore 17 – turno D

martedì 4 febbraio, ore 11 – Ragazzi all’opera!

martedì 4 febbraio, ore 20.30 – turno F

mercoledì 5 febbraio, ore 20.30 – turno B

giovedì 6 febbraio, ore 19 – turno L

venerdì 7 febbraio, ore 11 – Ragazzi all’opera!

venerdì 7 febbraio, ore 20.30 – turno C

sabato 8 febbraio, ore 17 – turno I

domenica 9 febbraio, ore 17 – turno E

Palla de’ Mozzi

dramma lirico in tre atti

libretto Giovacchino Forzano

musica Gino Marinuzzi

personaggi e interpreti principali

Palla de’ Mozzi Sebastian Catana

Signorello Leonardo Caimi/Lorenzo Decaro

Il Montelabro Francesco Verna

Anna Bianca Astrik Khanamiryan/Tiziana Caruso

maestro concertatore e direttore Giuseppe Grazioli

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

regia Giorgio Barberio Corsetti e Pierrick Sorin

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari

prima esecuzione in tempi moderni

venerdì 28 febbraio, ore 20.30 – turno A

sabato 29 febbraio, ore 19 – turno G

domenica 1 marzo, ore 17 – turno D

martedì 3 marzo, ore 11 – Ragazzi all’opera!

martedì 3 marzo, ore 20.30 – turno F

mercoledì 4 marzo, ore 20.30 – turno B

giovedì 5 marzo, ore 19 – turno L

venerdì 6 marzo, ore 11 – Ragazzi all’opera!

venerdì 6 marzo, ore 20.30 – turno C

sabato 7 marzo, ore 17 – turno I

domenica 8 marzo, ore 17 – turno E

Pagliacci

dramma in un prologo e due atti

libretto e musica Ruggero Leoncavallo

personaggi e interpreti principali

Nedda/Colombina Rachele Stanisci/Elisa Balbo

Canio/Pagliaccio Marcello Giordani/Sergio Escobar

Tonio/Taddeo Marco Caria/Alberto Gazale

Peppe/Arlecchino Marco Ciaponi/Matteo Falcier

Silvio Alessio Arduini/Filippo Polinelli

maestro concertatore e direttore Lü Jia

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

regia Cristian Taraborelli

nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, in collaborazione con Rai Cultura

venerdì 27 marzo, ore 20.30 – turno A

sabato 28 marzo, ore 19 – turno G

domenica 29 marzo, ore 17 – turno D

martedì 31 marzo, ore 10.30 – Ragazzi all’opera!

martedì 31 marzo, ore 20.30 – turno F

mercoledì 1 aprile, ore 20.30 – turno B

giovedì 2 aprile, ore 19 – turno L

venerdì 3 aprile, ore 10.30 – Ragazzi all’opera!

venerdì 3 aprile, ore 20.30 – turno C

sabato 4 aprile, ore 17 – turno I

domenica 5 aprile, ore 17 – turno E

West Side Story

musical in due atti

libretto Arthur Laurents e Stephen Sondheim

musica Leonard Bernstein

maestro concertatore e direttore Donato Renzetti

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari maestro del coro Donato Sivo

regia Francesca Zambello

coreografie Jerome Robbins

allestimento della Lyric Opera of Chicago, della Houston Grand Opera e del Glimmerglass Festival.

venerdì 8 maggio, ore 20.30 – turno A

sabato 9 maggio, ore 19 – turno G

domenica 10 maggio, ore 17 – turno D

martedì 12 maggio, ore 11 – Ragazzi all’opera!

martedì 12 maggio, ore 20.30 – turno F

mercoledì 13 maggio, ore 20.30 – turno B

giovedì 14 maggio, ore 19 – turno L

venerdì 15 maggio, ore 11 – Ragazzi all’opera!

venerdì 15 maggio, ore 20.30 – turno C

sabato 16 maggio, ore 17 – turno I

domenica 17 maggio, ore 17 – turno E

La rondine

opera lirica in tre atti

libretto Giuseppe Adami

musica Giacomo Puccini

personaggi e interpreti principali

Magda Svetla Vassileva/Kiandra Howarth

Lisette Lavinia Bini/Elena Schirru

Prunier Filippo Adami/Mauro Secci

Ruggero Leonardo Caimi/Alessandro Scotto di Luzio

Rambaldo Vincenzo Taormina/Pierluigi Dilengite

maestro concertatore e direttore Valerio Galli

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

regia, scene, costumi e luci Denis Krief

allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

venerdì 26 giugno, ore 21 – turno A

sabato 27 giugno, ore 21 – turno G

domenica 28 giugno, ore 21 – turno D

martedì 30 giugno, ore 21 – turno F

mercoledì 1 luglio, ore 21 – turno B

giovedì 2 luglio, ore 19 – turno L

venerdì 3 luglio, ore 21 – turno C

sabato 4 luglio, ore 17 – turno I

domenica 5 luglio, ore 21 – turno E

La Bohème

scene liriche in quattro quadri

libretto Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger

musica Giacomo Puccini

personaggi e interpreti principali

Rodolfo Stefano Secco/Angelo Fiore

Mimì Irina Lungu/Jessica Nuccio

Marcello Andrea Borghini/Andrea Vincenzo Bonsignore

Colline Gianluca Margheri/Dongho Kim

Musetta Hasmik Torosyan/Daniela Cappiello

Schaunard Daniele Terenzi/Gianni Giuga

maestro concertatore e direttore Massimo Zanetti

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

Coro di voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

maestro del coro di voci bianche Enrico Di Maira

regia, scene e costumi Hugo De Ana

allestimento del Teatro Petruzzelli di Bari

venerdì 25 settembre, ore 20.30 – turno A

sabato 26 settembre, ore 19 – turno G

domenica 27 settembre, ore 17 – turno D

martedì 29 settembre, ore 11 – Ragazzi all’opera!

martedì 29 settembre, ore 20.30 – turno F

mercoledì 30 settembre, ore 20.30 – turno B

giovedì 1 ottobre, ore 19 – turno L

venerdì 2 ottobre, ore 11 – Ragazzi all’opera!

venerdì 2 ottobre, ore 20.30 – turno C

sabato 3 ottobre, ore 17 – turno I

domenica 4 ottobre, ore 17 – turno E

Luisa Miller

melodramma tragico in tre atti

libretto Salvatore Cammarano, dalla tragedia Kabale und Liebe di Friedrich Schiller

musica Giuseppe Verdi

personaggi e interpreti principali

Conte di Walter Marco Spotti/Emanuele Cordaro

Rodolfo Francesco Demuro

Luisa Miller Mariangela Sicilia/Daniela Schillaci

Federica Nino Surguladze/Anastasia Boldyreva

Wurm Gabriele Sagona

Miller Marco Caria/Devid Cecconi

maestro concertatore e direttore Pier Giorgio Morandi

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

regia Mario Martone

allestimento prodotto dal Teatro alla Scala di Milano, di proprietà del Teatro Lirico di Cagliari

venerdì 6 novembre, ore 20.30 – turno A

sabato 7 novembre, ore 19 – turno G

domenica 8 novembre, ore 17 – turno D

martedì 10 novembre, ore 11 – Ragazzi all’opera!

martedì 10 novembre, ore 20.30 – turno F

mercoledì 11 novembre, ore 20.30 – turno B

giovedì 12 novembre, ore 19 – turno L

venerdì 13 novembre, ore 11 – Ragazzi all’opera!

venerdì 13 novembre, ore 20.30 – turno C

sabato 14 novembre, ore 17 – turno I

domenica 15 novembre, ore 17 – turno E

Aida

opera in quattro atti

libretto Antonio Ghislanzoni

musica Giuseppe Verdi

personaggi e interpreti principali

Aida Maria Josè Siri/Monica Zanettin

Radamès Marco Berti/Amadi Lagha

Amneris Ketevan Kemoklidze/Anastasia Boldyreva

Amonasro Devid Cecconi/Andrea Borghini

Ramfis Cristian Saitta/Dongho Kim

Il Re Dongho Kim/Cristian Saitta

maestro concertatore e direttore Massimo Zanetti

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

maestro del coro Donato Sivo

regia William Friedkin

allestimento del Teatro Regio di Torino

sabato 12 dicembre, ore 20.30 – turno A

domenica 13 dicembre, ore 17 – turno D

martedì 15 dicembre, ore 20.30 – turno G

mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 – turno B

giovedì 17 dicembre, ore 19 – turno L

venerdì 18 dicembre, ore 20.30 – turno C

sabato 19 dicembre, ore 19 – turno I

domenica 20 dicembre, ore 17 – turno E

martedì 22 dicembre, ore 20.30 – turno F

Spartacus

balletto in tre atti

coreografia Yuri Grigorovich

musica Aram Khachaturian

Balletto dell’Opera di Astana

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

scene e costumi Simon Virsaladze

prima esecuzione a Cagliari

conferenze di presentazione 2020

foyer di platea

venerdì 24 gennaio, ore 17

Palla de’ Mozzi di Gino Marinuzzi

venerdì 21 febbraio, ore 17

Pagliacci di Ruggero Leoncavallo

venerdì 20 marzo, ore 17

West Side Story di Leonard Bernstein

lunedì 4 maggio, ore 17

La rondine di Giacomo Puccini

venerdì 19 giugno, ore 19

La Bohème di Giacomo Puccini

venerdì 18 settembre, ore 19

Luisa Miller di Giuseppe Verdi

lunedì 2 novembre, ore 17

Aida di Giuseppe Verdi

venerdì 4 dicembre, ore 17

Spartacus di Aram Khachaturian

ingresso libero

Stagione concertistica 2020

venerdì 10 gennaio, ore 20.30 – turno A

sabato 11 gennaio, ore 19 – turno B

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Donato Renzetti

maestro del coro Donato Sivo

musiche Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel

martedì 12 febbraio, ore 20.30 – turno A

Trio di Parma

clarinetto Alessandro Carbonare

musiche Johannes Brahms

venerdì 13 marzo, ore 20.30 – turno A

sabato 14 marzo, ore 19 – turno B

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Donato Renzetti

musiche Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven

venerdì 17 aprile, 20.30 – turno A

sabato 18 aprile, ore 19 – turno B

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Gérard Korsten

maestro del coro Donato Sivo

musiche Johannes Brahms, Béla Bartók, Franz Joseph Haydn

mercoledì 22 aprile, ore 20.30 – turno B

pianoforte Alexandr Malofeev

musiche Johannes Brahms, Robert Schumann, Pëtr Il’ič Čajkovskij

venerdì 22 maggio, 20.30 – turno A

sabato 23 maggio, ore 19 – turno B

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Massimo Zanetti

maestro del coro Donato Sivo

musiche Gustav Mahler

venerdì 29 maggio, ore 20.30 – turno A

sabato 30 maggio, ore 19 – turno B

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Enrico Fagone

musiche Johannes Brahms, Jacques Offenbach, César Franck

venerdì 5 giugno, ore 20.30 – turno A

sabato 6 giugno, ore 19 – turno B

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Steven Mercurio

musiche George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland

venerdì 9 ottobre, ore 20.30 – turno A

sabato 10 ottobre, ore 19 – turno B

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Michele Spotti

maestro del coro Donato Sivo

musiche Johannes Brahms, Pëtr Il’ič Čajkovskij

venerdì 16 ottobre, ore 20.30 – turno A

sabato 17 ottobre, ore 19 – turno B

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Giampaolo Bisanti

musiche Antonín Dvořák, Johannes Brahms

mercoledì 21 ottobre, ore 20.30 – turno A

Buzzing Jars Brass Band

giovedì 19 novembre, ore 20.30 – turno B

Europa Galante

direttore Fabio Biondi

musiche Franz Joseph Haydn

venerdì 27 novembre, ore 20.30 – turno A

sabato 28 novembre, ore 19 – turno B

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Hansjörg Albrecht

maestro del coro Donato Sivo

musiche Johannes Brahms

venerdì 4 dicembre, ore 20.30 – turno A

sabato 5 dicembre, ore 19 – turno B

Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari

direttore Gérard Korsten

musiche Milij Alekseevič Balakirev, Max Bruch

martedì 29 dicembre, ore 20.30 – turno A

mercoledì 30 dicembre, ore 20.30 – turno B

Concerto di Gala di fine anno

Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari

direttore da definire

maestro del coro Donato Sivo

musiche Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Johann Strauss

La Biglietteria del Teatro Lirico di Cagliari

I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti.

La Stagione concertistica 2020 prevede due turni di abbonamento (A, B), per 13 concerti ciascuno.

La campagna abbonamenti per la Stagione concertistica si apre martedì 3 dicembre 2019 con le conferme e variazioni su posti disponibili, possibili fino a sabato 4 gennaio 2020. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 7 gennaio 2020.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da mercoledì 8 gennaio 2020 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.

La Stagione lirica e di balletto 2020 prevede nove turni di abbonamento: gli ormai consueti otto (A, B, C, D, E, F, G, I), più il turno L creato lo scorso anno, per sette serate di lirica ciascuno e il balletto.

La campagna abbonamenti per la Stagione lirica e di balletto si apre venerdì 6 dicembre 2019 con le conferme e variazioni su posti disponibili possibili fino a mercoledì 22 gennaio 2020. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 23 gennaio 2020.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da venerdì 24 gennaio 2020 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione lirica e di balletto; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze tecniche o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche al cartellone saranno indicate nel sito internet del teatro www.teatroliricodicagliari.it.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedi, giovedì e venerdì anche dalle 16 alle 20, e nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo.