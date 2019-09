Cagliari, 23 Sett 2019 – La Commissione “Autonomia”, presieduta da Pierluigi Saiu, è convocata giovedì 26 settembre 2019 alle 11.30. All’ordine del giorno il DL 51 “Disposizioni in materia di enti locali”.

Sarà sentito in audizione l’Assessore regionale degli enti locali. Il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al Disegno di legge è giovedì alle 9,30. Com