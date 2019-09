Emergenza Clima: La piccola ma potente donna svedese con il suo coraggio e le sua battaglie conquista il mondo dove i potenti ora l’ascoltano e riflettono. Ma il tempo stringe per salvare il pianeta.

New York, 22 Sett 2019 – Ieri all’Onu, la piccola ma grande e ‘poderosa’ donna, che nonostante la sua giovane età, 15 anni, è già ascoltata dai potenti che fino ad ora avevano fatto orecchie da mercante: questi infatti, non sentivano, ma da quando quell’adolescente si sedeva davanti al palazzo del Parlamento svedese, sono cambiante tante cose. Si sono, finalmente, riaccese le luci sul tema ambiente. Sul pericolo che il nostro pianeta corre. Nonostante la malsana idea dell’Instabile Trump che afferma che un problema clima non esiste ed incentiva ad continuare sulla strada dell’inquinamento.

Infatti, “ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti, e che noi giovani siamo inarrestabili”. Con queste parole l’attivista svedese Greta Thunberg ha dato il via al Youth Climate Summit all’Onu, al fianco del segretario generale antonio Guterres.

Greta è stata accolta da un’ovazione al palazzo di vetro: “Spero sia un successo”, ha detto, anticipando che parlerà anche nella sala dell’assemblea generale lunedì per il climate action summit. L’emergenza climatica, l’alta tensione nel Golfo Persico, la guerra commerciale tra Usa e Cina, il braccio di ferro tra nazionalismo e multilateralismo. Saranno questi i temi al centro del dibattito la prossima settimana in all’Assemblea generale dell’Onu. La crisi climatica è considerata dall’Onu un tema che richiede azioni immediate e concrete, anche perché la siccità, lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento dei mari, hanno ricadute pesantissime soprattutto sui Paesi più vulnerabili. Il tema è così sentito che quest’anno è stato convocato, per lunedì 23 settembre, un apposito vertice, nel quale potranno intervenire solo i Paesi che annunceranno nuovi impegni per frenare il cambiamento climatico.

Per l’Italia parlerà lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che illustrerà l’agenda verde del nuovo governo. I leader mondiali saranno assediati dalla pressione della piazza: ad inizio settembre, proprio per partecipare al vertice sul clima, è arrivata a New York la giovane attivista svedese Greta Thunberg, che proprio lunedì, insieme a un gruppo di 15 altri giovani attivisti, presenterà una denuncia contro le grandi potenze economiche per la loro responsabilità nella crisi climatica.