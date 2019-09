Conte: eviteremo l’aumento dell’Iva. La Lega isolata in Europa

Roma, 22 Sett 2019 – Il premier Giuseppe Conte ha parlato ieri ad Atreju, la festa di partito di Fratelli d’Italia sull’Isola Tiberina a Roma. Il presidente del Consiglio ha rilasciato una serie di dichiarazioni raccolte da Bruno Vespa.

Il presidente del Consiglio è stato introdotto dalla leader di FdI, Giorgia Meloni: noi siamo i veri democratici in questa nazione – ha detto -. Vi chiedo di accogliere con un applauso il presidente Giuseppe Conte, oggi fa un gesto non scontato, un atto di coraggio.

Qualsiasi progetto riformatore ha bisogno di un arco temporale minimo di due o tre anni, minimo minimo di due anni, ha detto il premier Giuseppe Conte. Per realizzare un progetto concreto ho accettato questa sfida del Conte bis, ha precisato.

Il Movimento 5 stelle – ha dichiarato Conte – ha avuto ruolo di rottura, pungolo per rigenerare sistema. A proposito dell’altro grande partito della coalizione del Conte bis ha precisato che non ha “mai frequentato Pd, mai avuto tessera partito”.

Sul senatore Matteo Renzi, che ha fondato “Italia Viva”, Conte ha detto che avrebbe preferito che Renzi avesse formalizzato prima della nascita del governo la decisione di costituire un nuovo partito, ma questo non significa che adesso tema una destabilizzazione. La risposta, a chi gli citava il titolo dell’Economist che definisce Renzi “Demolition man”. “Adesso – precisa Conte – non ho motivo di credere che avrà quel ruolo che descrive il titolo del’Economist”.

Sull’ex alleato il leader leghista Matteo Salvini, Conte ha detto: questo pomeriggio qui verrà Orban, chiedetegli perché in Europa non ha seguito Salvini. La Lega si è trovata isolata, con altre forze più a destra di Visegrad.

Immediata la replica del leader della Lega Matteo Salvini: “Conte? Ha tradito gli italiani per salvare la sua poltrona, ha qualcosa del suo passato da nascondere?”.

Nel corso dell’intervista con Bruno Vespa ad Atreju, Conte ha inoltre affrontato il tema della manovra: I 16 miliardi da recuperare? Ci stiamo già lavorando. Siamo partiti a razzo per trovare le risorse. Il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, della manovra sarà il contenimento dell’aumento dell’Iva, che costa 23 miliardi, ha detto Conte. Con la legge di bilancio, quindi, si potranno dare solo dei primi significativi assaggi di quello che sarà il progetto politico, ma ci saranno interventi a favore dei redditi medi o bassi, con asili nido gratis e attenzione anche alla ricerca.

Il Tap si farà – ha concluso il premier – ma il futuro non è nelle trivellazioni, non ci saranno nuove concessioni oltre a quelle già in essere. Noi dobbiamo incentivare la transizione all’energia ecosostenibile, un green new deal ha aggiunto Conte; chiederò un patto alle forze politiche che sostengono la maggioranza con tutto il mondo industriale e produttivo perché non posso dire che introduco un incentivo o una tassa senza avvertire o programmare. Io devo poter orientare il nostro sistema produttivo e industriale ma non posso da oggi introdurre meccanismi incentivanti o disincentivanti senza una progressione e un progetto, altrimenti mi ritrovo i lavoratori sotto a Palazzo Chigi o al Mise ha detto Conte proponendo sul tema ambiente e la transizione energetica “un green new deal”.

Mi pare praticabile, ha quindi risposto il premier Conte a Vespa che gli chiedeva un giudizio sulla proposta del ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti di trovare risorse tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei di un euro per i voli nazionali e di 1,5 euro quelli internazionali.

Sull’immigrazione Conte ha aggiunto che la linea dura è un interesse di tutti in Europa. Come anche la redistribuzione, si accettano cose belle e meno belle. Serve un meccanismo automatico europeo che si applichi subito. Non ho mutato idea su questo punto: non ho detto che oggi in Italia entra chiunque. Ormai hanno capito che l’Italia non accetterà più i migranti come in passato e non se li terrà da sola sul territorio.

Al termine dell’intervista del presidente del Consiglio con Vespa la platea della festa di Atreju, che pure ha applaudito in diverse circostanze, si è lasciata andare ad un grido liberatorio: “Elezioni, elezioni”. Per tutta la durata dell’intervista, a parte qualcuno che ha rumoreggiato in alcuni passaggi, il popolo di destra ha lasciato che le domande e le risposte tra Vespa e il premier si sviluppassero senza interruzioni. Conte è stato accompagnato fuori dal ‘villaggio’ sull’Isola Tiberina dalla stessa leader Giorgia Meloni.