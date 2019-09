Imbuto formativo dei giovani medici sardi e carenza di specialisti sul territorio isolano: possibili soluzioni

Sassari, 20 Sett 2019 – Lunedì 23 settembre 2019 è convocata un’Assemblea straordinaria Giovani Medici, alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari in via Cavour 71/ b a Sassari.

L’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Sassari e il Direttivo dell’Associazione “Meigos – Giovani medici Sardegna” in previsione di Nuove norme Regionali volte a trovare soluzioni per “l’imbuto formativo” dei Giovani Medici Sardi e alla carenza di specialisti del Servizio Sanitario Regionale, in particolare nei presidi delle zone geograficamente disagiate dell’Isola, convocano un’Assemblea straordinaria “Giovani Medici”.

All’Assemblea che si terrà nella Sala Conferenze “Egidio Depperu” nella Sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari in Via Cavour 71/b a Sassari alle ore 15.00, presieduta dal Presidente dell’Ordine della provincia di Sassari dott. Nicola Addis, interverranno i Presidenti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cagliari dott. Raimondo Ibba, il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Nuoro dott.ssa Maria Maddalena Giobbe, il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Oristano dott. Antonio Sulis, e il Direttivo dell’Associazione “Mèigos – Giovani Medici –“

L’Assemblea alla quale sono stati invitati i medici chirurghi iscritti all’Ordine della provincia di Sassari, è aperta anche ai medici chirurghi iscritti negli Ordini delle altre provincia della Sardegna, interessati dalla problematica. Com