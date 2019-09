Eseguite sette ordinanze di custodia cautelare dai carabinieri del comando provinciale di Sassari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla truffa

Sassari, 20 Sett 2019 – Dalle prime ore di questa mattina, nelle provincie di Sassari, Nuoro, Reggio Emilia, Modena, Parma e Milano, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, coadiuvati da quelli delle province indicate, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura che ha coordinato le indagini, nei confronti di 7 persone, responsabili a vario titolo per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla truffa per diversi milioni di euro. In corso anche decine di perquisizioni.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10.30 di oggi presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari.