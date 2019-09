Università Cagliari – Notte europea dei ricercatori, la scienza al servizio dei cittadini nel cuore della citt

Cagliari, 19 Sett 2019 – Domani alle ore 10.30, nella sala consiglio del rettorato – via Università, n. 40 – il rettore Maria Del Zompo, il pro rettore per la Ricerca scientifica, Micaela Morelli e il direttore della sezione di Cagliari dell’Infn (Istituto nazionale fisica nucleare), Alberto Masoni, presentano la Notte europea dei ricercatori, in programma a Cagliari venerdì 27 settembre. L’evento fa capo al progetto europeo Sharper “European researcher’ night”. L’ateneo presenta le proprie attività a studenti, cittadini e imprese. Un viaggio teso a valorizzare il mondo della ricerca, incuriosire le nuove generazioni e contribuire ad avvicinare i cittadini alle ricerche scientifiche.

La giornata si tiene in piazza Garibaldi ma si dispiega anche nella scuola “Alberto Riva”, a Sa Manifattura in viale Regina Margherita e nei Geo-musei in via Trentino. La Notte è organizzata da Università di Cagliari e sezione locale dell’Infn con il coinvolgimento di Regione Sardegna, Comune di Cagliari e Nuoro, 10Lab di Sardegna Ricerche, Istituto nazionale astrofisica (Inaf), Crs4, Sardegna Teatro, Manifattura Tabacchi, Associazione laboratorio scienza, Associazione ScienzaSocietàScienza, Sardegna film commission, complesso didattico Santa Caterina, Associazione Coderdojo Quartu, Associazione Ideas, Cnr-Iom, Ctm, Ris-Carabinieri, Polizia, Comando provinciale Vigili del fuoco. Com