Operazione antidroga nel quartiere del Sole: scoperta casa dello spaccio arrestato un uomo con un chilo di droga

Cagliari, 19 Sett 2019 – I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno scoperto un appartamento usato per confezionare droga nel quartiere del Sole a Cagliari.

Ieri, quando i militari della Stazione di San Bartolomeo hanno fatto irruzione in una casa del quartiere in Piazza S. Sirio dove è stato arrestato in flagranza di reato un 31 cagliaritano. In seguito, durante la perquisizione domiciliare, il personale dell’Arma oltre a sequestrare circa 500 grammi di Marijuana, 500 gr. di Hashish e circa 12.000 in banconote, hanno rinvenuto tutto il necessario per il confezionamento delle dosi: bilancino di precisione, coltelli a serramanico, taglierino, vario materiale per il confezionamento. Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, portato in caserma, e ultimate le formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale del capoluogo sardo.