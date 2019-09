Visita di cortesia al Prefetto Bruno Corda da parte di una delegazione della Sezione Territoriale di Cagliari dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana

Cagliari, 18 Sett 2019 – Questa mattina, presso l’Ufficio Territoriale del Governo, il Prefetto Bruno Corda ha ricevuto in visita di cortesia il Presidente della Sezione Territoriale di Cagliari dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana (A.N.C.R.I.) Salvatore Floris, accompagnato, nella circostanza, dal Vice Presidente Elio Contini e dal Vice Delegato Regionale Lucio Mura, nonché dal Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche Adriano Picciau.

Nel corso del cordiale incontro, sono stati evidenziati i valori che la suddetta Associazione diffonde attraverso i suoi Delegati su tutto il territorio. Costituita nel 2014, l’A.N.C.R.I. si propone, infatti, di favorire l’incontro e la conoscenza tra persone accomunate dagli stessi valori morali e di stabilire rapporti di fratellanza tra gli insigniti.

Ciò al fine di dare concretezza agli ideali e ai principi cui gli insigniti si ispirano e di offrire, attraverso l’impegno in favore delle comunità, una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’onorificenza.

Il Prefetto, nell’esprimere sentimenti di considerazione per l’attenta e sensibile attività svolta dalla locale Sezione Territoriale dell’A.N.C.R.I., ha sottolineato l’importanza dell’opera di divulgazione, a tutti i livelli e in ogni forma, di quelli che sono, in sostanza, i principi ed i valori fondanti della Costituzione Italiana.

La delegazione dell’A.N.C.R.I., nel formulare i più sinceri auguri al Prefetto Corda per lo svolgimento del proprio incarico, ha consegnato al Prefetto il crest dell’Associazione. Com